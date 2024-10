Ce vendredi 4 octobre 2024, la Région Réunion a pu assister à la 25ème édition de la fête de la fraise à Mont-Vert dans les hauts de Saint-Pierre avec Jean Bernard Maratchia, conseiller régional et plus de 40 exposants. Lors de cet évènement, les visiteurs ont pu découvrir et déguster les produits à base de fraises des producteurs et commerçants. Nous publions le post de la Région Réunion ci-dessous. (Photo: Région Réunion)