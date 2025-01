Région Réunion : lancement de Kabar Solidarité Réunion-Mayotte

Ce vendredi 10 janvier 2025, dans les locaux de l'association Ankraké, a eu lieu une conférence de presse sur l'ouverture du projet Kabar Solidarité Réunion-Mayotte. En présence de Fabrice Haorau, conseiller régional et des différents partenaires institutionnels et privés, le programme du concert de solidarité a été dévoilé. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

La Région Réunion soutient l’association Ankraké dans l’organisation de cet événement de solidarité et de culture en faveur des victimes du cyclone Chido à Mayotte.

Ce projet aura lieu ce samedi 18 janvier 2025 au Parc Expobat à Saint-Paul.

Le prix du billet pour assister aux concerts coûte 10 euros.

L'événement ouvrira ses portes à 16h et les spectacles auront lieu de 18h à 23h.

Au programme : Une soirée festive et engagée avec des artistes réunionnais et mahorais tels que Danyèl Waro, Christine Salem, Zanmari Baré, Ti Fred, et bien d’autres. Vous découvrirez également des démonstrations de danse, de chant spirituel et des animations sportives.

L'objectif de ce projet est que chaque billet et don permettront :

- De fournir des kits éducatifs aux enfants mahorais.

- De répondre à des besoins essentiels : alimentation, matériel, éducation.

- De contribuer à la reconstruction et à la promotion de la culture locale.

Réservez vos places dès maintenant sur : https://www.helloasso.com/.../kabar-solidarite-reunion...