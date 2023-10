Région Réunion : lancement des inscriptions pour le Réunion Dataviz Challenge

Le 8 et 9 décembre prochain, aura lieu le Réunion Dataviz Challenge. Cet événement - en partenariat avec la Région Réunion - vise à fédérer une communauté autour des données ouvertes du territoire et à initier des premières datavisualisations pour répondre à des enjeux d’intérêt général. À compter de ce jour, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cet événement a pour objectif de mobiliser et fédérer les producteurs de données et les acteurs de la filière numérique. Une attention particulière sera portée sur l’esprit fédérateur de la rencontre comme la possibilité de faire se rencontrer des acteurs variés qui ne se côtoient pas habituellement.

Ainsi les experts métiers et les étudiants intéressés pourront échanger sur leurs pratiques, travailler ensemble et nouer de nouvelles relations. Ces échanges sont fructueux dans les deux sens, vecteurs de réseaux, de montée en compétences et d’aide au recrutement.

Des données du territoire au service de l’intérêt général

Dans l’objectif d’intégrer toutes les parties prenantes intéressées, l’événement n’adresse pas une thématique précise mais une manipulation de données :

Les participants bénévoles, en équipe de 3 à 7 personnes, auront alors deux jours pour réaliser une ou plusieurs datavisualisations répondant à l’objectif du défi choisi.

- Infos -

8 et 9 décembre 2023

Bâtiment Alpha, TechSud 97410 Saint Pierre

Renseignements : numerique@cr-reunion.fr