Région Réunion : le champion olympique Jordan Sepho honoré

Premier médaillé d’or français lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France de rugby à VII, Jordan Sepho a été reçu ce vendredi 13 décembre 2024 à l’hôtel de Région. Le Réunionnais, formé à l'Etang-Salé RC, a été accueilli avec ses proches par Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération en matière sportive et culturelle. De nombreux acteurs du rugby local et les jeunes du pôle espoirs outremer étaient également présents. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Particulièrement engagée aux côtés des sportifs réunionnais qui ont participé aux Jeux Olympiques, la Région Région soutient avec force le sport réunionnais, en proposant notamment un accompagnement renforcé de l’accès au haut niveau, la mise en place de dispositifs spécifiques d'aide à la mobilité et un soutien amplifié aux ligues et comités.

"C’est une juste reconnaissance de rendre hommage à Jordan Sepho qui pendant ces Jeux Olympiques a magnifiquement incarné le visage de La Réunion qui rayonne, La Réunion qui a confiance", a notamment salué, la conseillère régionale Patricia Profil.

"L’enjeu qui nous mobilise à travers notre politique pour le sport, c’est parfois, de former de futurs championnes et champions, mais il s’agit le plus souvent, d’accompagner nos enfants, de les aider à grandir en bonne santé. La réussite de Jordan Sepho est porteuse de nombreux symboles.

Elle est un phare pour les jeunes Réunionnais qui aspirent à réaliser leurs rêves et à surmonter les défis qui se présentent à eux. C’est cela aussi le message que nous adressons aux jeunes du pôle espoirs présents pour cet accueil. Le sport les aidera à être demain des adultes accomplis et riches de la diversité de leurs talents !"