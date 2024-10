Mise en place d'un questionnaire sur l'enseignement supérieur

La Région Réunion a mis en place un questionnaire sur le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) en faveur des jeunes, afin de mieux comprendre les enjeux et les besoins de la Région. Ce dispositif se déploiera sur dix ans, il s'agit d'un projet à long terme jusqu'en 2050 où La Réunion comptera plus d'un million d'habitants. L'objectif avec ce dispositif est "d'élever le niveau de qualification de la population réunionnaise et de garantir l'égalité des chances des réunionnais et réunionnaises" selon Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com)