Sainte-Suzanne : clap de fin de la "Run Slalom"

Ce samedi 8 février 2025, le conseiller régional et député Frédéric Maillot a participé à la remise des prix de la 5ème édition du Run Slalom, organisée par le Comité régional réunion de canoë-Kayak (FFCK) au stade en eaux vives de Sainte-Suzanne. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : https://www.cinor.re)

Événement incontournable du calendrier sportif, le Run Slalom est l’une des plus grandes compétitions de slalom en canoë-kayak de la zone océan Indien. Classée niveau 3 par la Fédération internationale de canoë-kayak, elle attire chaque année des athlètes de haut niveau venus engranger des points pour les Championnats d’Europe et du Monde, ainsi que pour les Jeux olympiques.

La région Réunion soutient activement le sport à travers le développement des infrastructures et en accompagnant les événements sportifs. Elle aide les athlètes réunionnais à progresser et à faire rayonner l'île comme un territoire de talents.

Frédéric Maillot, conseiller régional et député, explique : "Le Run Slalom est un symbole de réussite, une preuve que nos sportifs peuvent briller au plus haut niveau. Nous sommes fiers d'être aux côtés des organisateurs, des bénévoles et des partenaires du Run Slalom. Nous leur assurons de notre soutien total et nous leur souhaitons une édition 2025 exceptionnelle. Ensemble, continuons à faire briller le sport réunionnais, à encourager nos jeunes talents et à faire de La Réunion une terre d'accueil pour les sportifs du monde entier."