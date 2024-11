Région Réunion : remise des prix du concours "Plaisir d'écrire" 2024

Ce mardi 19 novembre 2024, la Région Réunion, représentée par le conseiller régional Wilfrid Bertile, a reçu une délégation malgache composée des lauréats du concours "Plaisir d'écrire", organisé par l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques (Amopa). Pour cette 2ème édition, 72 élèves issus de Madagascar et de Maurice ont concouru dans plusieurs catégories : poésie, jeune nouvelle et expression écrite. Après une phase de sélection, six jeunes malgaches ont été désignés lauréats. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Région Réunion)