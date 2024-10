Région Réunion : signature d'un accord cadre avec le BRGM

Ce mercredi 23 octobre 2024, la Région Réunion a signé un accord avec Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) présent depuis plus de 50 ans sur l'île. L'occasion de renforcer le soutien de la Région dans le domaine de la recherche pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Notamment dans un contexte de démographie grandissante, La Réunion devant bientôt atteindre le million d'habitants (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un nouvel accord a été signé entre le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) et la Région Réunion. Un accord qui vise à intensifier un partenariat déjà existant. "Une grande joie" pour Huguette Bello, présidente de Région.

"Je me réjouis de la signature de cet accord avec le BRGM, un organisme présent à La Réunion depuis plus de 50 ans avec qui nous travaillons beaucoup. Étant donné que La Réunion est une des régions les plus jeunes de toutes les Mascareignes, le BRGM considère l'île comme un laboratoire de recherches à ciel ouvert", affirme la présidente de Région.

Elle rappelle : "Nous vivons sur un volcan qui est de 7.000 mètres – 4.000 mètres au fond et 3.000 mètres en surface – et avec une géologie qui est extrêmement fragile. Nous y mettons d'ailleurs 130 millions d'euros dont 100 millions de Feder parce que nous croyons en la recherche".

Cet accord a pour but d'assurer de pouvoir relever les défis géologiques d'une île en pleine expansion humaine. " Il y a aujourd'hui de la recherche pour alimenter en eau le million d'habitants qui va venir. C'est tout ce travail de recherche, d'aménagement du territoire et de ses ressources que nous visons dans cette signature", explique Huguette Bello. Regardez

- Des besoins spécifiques pour la population -

"Cet accord est la matérialisation d'un mariage de 50 ans avec une île qui représente un laboratoire extraordinaire de travail sur les risques liés au sous-sol, sur les gestions des ressources en eau et la géothermie", exprime avec beaucoup de satisfaction Catherine Lagneau, directrice du BRGM. Regardez

C'est dans le cadre de cet anniversaire que la directrice vient renforcer ses liens avec l'île et Mayotte afin d'améliorer sa stratégie de spécialisation intelligente du territoire "S3" qui devient "S5". Tout en participant à la déclinaison des domaines d'intérêt majeur (DIM) dans lesquelles on retrouve :

DIM 1 : Adaptation des îles aux changements globaux

- Dynamiques socio-écologiques en milieu insulaire tropical : connaissance et restauration des systèmes

- Économie bleue et gestion soutenable des socio-écosystèmes littoraux et marins tropicaux

- Résilience face aux risques climatiques, géologiques et anthropiques

DIM 2 : Transformations écologiques des systèmes insulaires

- Agro-produits, extraits naturels tropicaux et alimentation durable

- Aménagement durable et bâti tropical pour la ville bioclimatique et résiliente en zone intertropicale

- Déploiement des systèmes énergétiques décentralisés et décarbonés en territoires isolés

- Transition numérique et prévention des risques liées à la généralisation du digital

DIM 3 : Empowerment des populations indianocéaniques

- Santé durable des populations vulnérables

- Pour des sociétés créoles inclusives, en contexte multiculturel, insulaire et postcolonial

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté des parties d’un renforcement d’une recherche tournée vers :

- Le besoin des populations locales et régionales en vue d’atteindre les objectifs d’un développement durable de La Réunion au cœur de la région océan Indien

- Le besoin du territoire de développer une économie assurant les souverainetés sanitaires, alimentaires et énergétiques de l’île

