La Région Réunion souhaite une bonne rentrée aux élèves

Ce mardi 21 janvier 2025, la Région Réunion souhaite une bonne rentrée à tous les élèves de l'île. Selon le post de la Région Réunion, "l'éducation est une pierre angulaire de l'avenir de notre île et demeure une priorité majeure sous la mandature de la présidente Huguette Bello." Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Pour renforcer l’égalité des chances et faciliter l’accès au savoir, la Région Réunion a mis en place plusieurs mesures innovantes et solidaires :

- Des protections hygiéniques gratuites et accessibles dans tous les lycées.

- Un trimestre, un livre: un ouvrage de son choix, offert à chaque période.

- 150€ d'aide : pour les manuels et équipements scolaires.

- Ekipaou : prise en charge des équipements pour les filières professionnelles.

- Internet gratuit pour les lycéens des cirques (Mafate, Cilaos, Salazie).

- Cantine à un euro: pour tous les lycéens.

À travers ces actions concrètes, construisons ensemble un avenir plus juste et prometteur pour la jeunesse réunionnaise. La présidente Huguette Bello et toute l'équipe de la Région vous souhaitent une excellente rentrée 2025, pleine de découvertes et de réussites.