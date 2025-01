Région Réunion : un appel à manifestation d'intérêt pour des actions collectives

Dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), la Région Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt concernant des actions collectives, la communication, la médiation et l'animation des filières. Jusqu'au 31 mars 2024, la Région Réunion invite à candidater en ligne pour des projets d'investissement dans les ports de pêche. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Les projets éligibles doivent s’intégrer dans l’une ou plusieurs des thématiques prioritaires suivantes :

- Études, diagnostics et audits

- Campagnes de communication et de promotion des produits locaux.

- Appui aux démarches de labellisation, certification, normalisation, stratégie de marque collective, ventes promotionnelles.

- Valorisation de la pêche à pied et des produits issus de ce mode de pêche

- Appui aux professionnels pour des opérations de normalisation au niveau français (AFNOR), européen (CEN) ou international (ISO)

- Partage de connaissance et échanges de bonnes pratiques.

- Formation

- Services de conseil et d’accompagnement des entreprises.