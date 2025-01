Région Réunion : un appel à manifestation d'intérêt sur la coopération maritime

La Région Réunion a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour encourager le développement de projets de coopération maritime entre La Réunion, Mayotte et les pays de la zone océan Indien éligibles au programme INTERREG VI océan Indien. L'appel à manifestation d'intérêt est ouvert jusqu'au 17 mars 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Ces projets doivent permettre de :

- Soutenir les secteurs de la pêche et des activités maritimes

- Renforcer l'implication des acteurs dans la gestion et la valorisation durable des ressources marines.

- Favoriser les projets collaboratifs et les initiatives visant une utilisation optimisée et durable de la mer.

