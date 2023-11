Région Réunion : une marque de territoire pour valoriser La Réunion

Ce lundi 27 novembre 2023, au Moca à Saint-Denis, la Région Réunion a lancé une nouvelle marque de territoire dans une démarche de valorisation de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur post. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La Région Réunion travaille actuellement avec les acteurs du territoire à la création d’une marque pour distinguer La Réunion, dans l’objectif de mieux valoriser notre île et d’accompagner à l’internationalisation de nos entreprises.

La vocation de la marque sera de promouvoir les atouts, les expertises et les savoir-faire Réunionnais, en les distinguant localement mais aussi en leur donnant plus de visibilité à l’extérieur de l’île.

L’adhésion est l’un des leviers de réussite et d’éfficacité d’une marque de territoire dans le but de favoriser le meilleur ancrage territorial. Pour mener une telle démarche, l’association des Réunionnaises et des Réunionnais est en ce sens une volonté qui vise à enrichir le processus de fabrique de la marque, pour mieux la légitimer et favoriser la reconnaissance du territoire.