Région Réunion : une série de rencontre organisé en faveur du mois de la formation professionnelle

À l’occasion du mois de la formation professionnelle, la Région lance une série de rencontres sur le terrain, combinant échanges directs et grande consultation populaire. Ces rendez-vous de proximité dans toute l’île, à la rencontre des réunionnais, sont une opportunité unique de prendre la mesure des attentes et des besoins en formation, dans le but de construire les politiques publiques de demain de façon plus adaptée. Nous publions le communiqué ci-dessous.(Photo: Région Réunion)

- Des rencontres au plus près de la population -

9 rencontres sont prévues jusqu’au 02 octobre. Ce vendredi 20 septembre, la première séquence a eu lieu sur le marché forain de l’Oasis au Port. A cette occasion, Karine Nabenesa, vice présidente de la Région déléguée à la formation professionnelle, s’est rendue sur place afin d’échanger avec la population au sujet des conditions de formation, l’accès aux dispositifs, l’adéquation avec le projet professionnel, l’employabilité, les freins ou encore les possibilités d’insertion professionnelle.

Pour que chacun puisse accéder facilement aux informations sur les dispositifs de formation, la Région Réunion va à la rencontre de la population, durant les deux prochaines semaines, des équipes dédiées seront présentes sur le terrain dans différentes communes, pour recueillir les besoins et attentes en matière de formation professionnelle, à l’aide d’un questionnaire en ligne.

Ces rencontres sont l’occasion pour le grand public, les jeunes, et demandeurs d’emploi, ainsi que les salariés en quête de reconversion, d’échanger et de découvrir concrètement les dispositifs accessibles à chacun.

" L’important c’est le contact humain, aller à la rencontre des Réunionnais sur le terrain permet une meilleure proximité. L’offre de formation doit répondre à ce qu’ils veulent et à leurs besoins. Il n’y a pas d’âge pour aller se former. La formation doit amener vers une vraie insertion et un emploi durable. La formation professionnelle s’adresse à tous. C’est notre volonté, c’est notre action à la Région. Une priorité régionale forte que nous voulons partager avec le plus grand nombre de Réunionnais."

Huguette bello, présidente de la Région Réunion explique : "Nous croyons profondément au potentiel de chaque réunionnais, c’est pourquoi nous investissons dans la formation professionnelle, clé de l’avenir de notre île. Cette initiative montre notre détermination à accompagner chacun, à créer des opportunités, et à offrir les moyens concrets de réussir. Nous souhaitons que chacun puisse trouver sa voie, et c’est avec cet objectif que nous allons à votre rencontre."

- Une mobilisation collective pour des résultats concrets-

Ces rencontres sur le terrain et cette grande consultation durant le mois de la formation professionnelle s’inscrivent dans une mobilisation collective des centres de formation, des entreprises locales et des partenaires institutionnels. À l’initiative de ce temps fort pour le territoire, la Région Réunion souhaite bâtir une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins réels du territoire, afin de dynamiser l’emploi et l’insertion professionnelle.

Karine Nabenesa, vice présidente en charge de la formation professionnelle, explique ceci : "ces rencontres ne sont pas seulement des échanges, elles s’inscrivent dans une démarche d’écoute et de dialogue. En participant à cette grande enquête, vous faites entendre votre voix et participez activement à l’amélioration de notre offre de formation. Nous avons besoin de votre regard pour construire des solutions adaptées à chaque parcours."

- Programmation des prochaines séquences terrain -

- Samedi 21 Septembre de 8h à 12h au marché forain de Saint-Leu

- Lundi 23 Septembre de 10h à 12h au chantier emplois verts Tévelave des Avirons

- Mardi 24 Septembre de 8h à 12h à lo kar lorientasyon à Salazie

- Mercredi 25 Septembre de 13h à 17h à l'université de La Réunion (Moufia)

- Vendredi 27 Septembre de 8h à 12h au marché de Saint-Paul

- Samedi 28 Septembre de 8h à 12h au marché forain du Tampon

- Mardi 1er octobre de14h à 17h à la gare routière de Saint-André

- Mercredi 2 octobre de 8h-12h au marché forain du Chaudron à Saint-Denis