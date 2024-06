Relais de la flamme, fan zone : Saint-Paul va vibrer au rythme des JO 2024

Dans un peu plus d'un mois, auront lieu en France, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À cette occasion, la ville de Saint-Paul se met aux couleurs des jeux. Afin de vivre au plus près – mais même à 10.000 km - les compétitions sportives, la commune de l'ouest sera le lieu où encourager les sportifs péi avec la mise en place du Club 2024 de l'Océan indien, l'unique fan zone de La Réunion (Photo rb/www.imazpress.com)

"Nous sommes à 50 jours de la cérémonie d’ouvertures des JO", lance Emmanuel Séraphin. "C’est un engagement fort pour nous", dit-il. "Une volonté de rassembler."

Labellisée Terre de Jeux 2024, Saint-Paul sera la première étape du relais de la flamme à La Réunion le 12 juin 2024. Un "moment inoubliable "souligne le maire de Saint-Paul qui débutera dès 7 heures du matin sur la place du Débarcadère.

Une flamme qui arpentera le front de mer de la capitale de l’Ouest avant un ultime passage pour l’hôtel de ville.

Au cœur de cet événement, 17 porteurs de flammes.

Une flamme accompagnée de l’hymne saint-paulois des JO 2024, "Sin Pol en fors", interprété par les élèves de l’école municipale de musique.

Afin de rythmer la journée des animations viendront conclure la première étape réunionnaise.

- Le Club 2024… , lieu d’ancrage des supporters -

La commune de Saint-Paul sera le cœur battant de ces JO 2024, lieu où l’unique fan zone de La Réunion prônera.

Un "Club 2024" mis en place du 26 juillet au 11 août au cœur du gymnase centre de Saint-Paul, près du collège Antoine Soubou.

"Pendant 17 jours ce Club sera une fan zone dynamique où chacun pourra se réunir pour soutenir les athlètes et célébrer l’esprit olympique."

Une fan zone gratuite d’une capacité de 700 places avec écran géant «"fin de suivre toutes les épreuves", explique Patrick Legros. Soit 115 heures de diffusion dans 25 sports différents.

Le gymnase sera ouvert de 15 heures à 1 heure du matin en semaine et de 9 heures à 1 heures le week-end.

- Une année au rythme des JO -

Avant d’entamer ce relai et l’événement sportif de l’année, les marmailles de Saint-Paul ont pu découvrir l’univers des Jeux au travers du dispositif "Athlécoles".

Un dispositif visant à promouvoir la pratique sportive dès le plus jeune âge dans 48 écoles. Touchant 6.500 élèves du CE2 au CM2 depuis 2022.

Le programme inclut des regroupements sportifs réguliers organisés en partenariat avec des associations locales.

Le point d’orgue d’ "Athlécoles" s'est tenu le 1er juillet 2023 avec un grand meeting où 20 jeunes ont gagné leurs places pour les JO de Paris 2024.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com