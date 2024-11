Rencontre entre la Région et la société d'aménagement foncier

Le lundi 4 novembre 2024, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello et le conseiller régional délégué aux affaires agricoles, Jean-Bernard Maratchia ont rencontré le président et le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Thierry Henriette et Ariste Lauret. Afin de promouvoir un développement durable, les discussions se sont portées sur la protection des terres agricoles, le soutien à l’agriculture locale et la volonté de renforcer la souveraineté alimentaire. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)