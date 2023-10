Rendez-vous pour une soirée contes à Saint-Pierre

Dans le cadre de la semaine créole, le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre programme ce samedi 28 octobre 2023 à 20h un spectacle deux en un sur le thème des contes créoles. (Photo Saint-Pierre)

Au programme :

Le Tour de Contes « Roi Maron »

propose un superbe voyage dans les hauts de notre île revisités à l’aune de l’Histoire de l’esclavage. Comme un rappel. Comme la célébration nécessaire d’un formidable courage : avoir voulu se révolter et s’enfuir, avoir su combattre l’autorité des gros propriétaires pour fédérer une société libre.

Quoi de pire que l’asservissement et la réduction de l’être à un corps-machine ? Evoquer et chanter l’évasion d’Anshin et de sa femme Eva, c’est faire vibrer la mémoire de tous et créer un hymne aux origines.

Simandèf, Pitsana, Dimitil, Matouta et Simangavoula, autant de noms que le rakontèr va rendre vivants, immortels dans les réalités atroces du passé, mais aussi fabuleusement héroïques dans la transmission de légendes inventives.

La musique ajoute son rythme martelant à rendre impossible l’oubli.

Un moment intense.

(Rakontèr : Jean-Hugues hoarau et Mizisien : René Sida)

Zinzin

Le conte nous embarque dans une magie exemplaire où tout est possible, où se dilue enfin le quotidien rationnel, lourd de sa réalité et empêtré de tracas. Et il n’est pas d’âge pour aimer les belles histoires. Surtout lorsque Fano ouvre pour nous les voies inconnues de l’extraordinaire, avec sa kyrielle de personnages batailleurs hauts en couleur ou alors si menus et fragiles que leur aventure fait trembler quiconque l’écoute jusqu’au dénouement. Conter est un art protéiforme. Et Fano ? Qui est-il donc ? Un amoureux des mots, dénicheur de légendes ; un amuseur qui joue à devenir autre que lui-même, donnant vie aux arbres de la nuit comme aux fleurs du matin. Il est là. Mais ici aussi, changeant, renouvelé, généreux dispensateur de rêves. Il enchante notre vie. Laissons-nous guider par ce conteur magicien sur les rives enchantées de l’océan Indien.

(Rakontèr : Jean-Bernard Ifanohiza)