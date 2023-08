Le Port : une rentrée sous le signe de l'égalité des chances

L'heure de la rentrée est arrivée pour les 4.790 élèves du Port qui sont accueillis dans les 282 classes de la commune dès ce jeudi 17 août 2023. L'occasion pour le maire, Olivier Hoarau et les conseillers municipaux de se rendre dans plusieurs écoles et dévoiler leur plan d'action pour cette nouvelle année scolaire place sous le signe de l'égalité des chances (Photos : mairie du Port)

Pour cette rentrée, la ville du Port poursuit les actions entreprises dans le cadre de sa politique éducative.

Des investissement dans le bâti, le numérique ou encore la restauration ont été fait pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. L'objectif proposer un cadre de vie agréable, favorisant les apprentissages scolaires et une restauration de qualité tout en garantissant l’égalité de chance à chaque enfant scolarisé.

- Aménagements dans les écoles -

Chaque année, la municipalité réhabilite les bâtis et cours d'écoles pour "le bien-être et la sécurité des enfants". Les équipements des classes en mobilier et matériel sont également renouvelés.

Plus de 1,18 millions d'euros ont été consacrés pour les travaux pendant les vacances scolaires. Des cours ont été aménagées, l'étanchéité des toitures a été travaillée et les façades et salles de classes ont été rafraichies.

De plus, dans le but de renforcer l'inclusion des enfants en situation de handicap, des mobiliers ont été adaptés et les accès aux écoles facilités.

- Une école inclusive -

En plus des mobiliers adaptés et des accès à l'école facilités, une Unité d’Enseignement des Enfants Polyhandicapés (UEEP) a été créée à l'école élémentaire Eugène Dayot, la première de La Réunion.

L'unité comptera 4 à 6 élèves en situation de polyhandicap dès cette rentrée 2023-2024.

"L’objectif est d’offrir des modalités de scolarisation adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève (installation adaptée, aménagement du temps de scolarisation...) et de favoriser l’inclusion de l’élève polyhandicapé en tenant compte de ses besoins psycho- affectifs" précise la municipalité dans un communiqué.

Pour rappel, au total, ce sont près de 150 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans les 28 écoles de la circonscription. Tous bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).

La ville du Port compte également sept classes ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) dont une qui accueille des enfants déficients visuels et auditifs.

- Favoriser la réussite pour tous -

La municipalité poursuit cette année le déploiement de plusieurs dispositifs en faveur de la réussite éducative.

Depuis 2019, le Port est labélisée Cité éducative. L'occasion de mieux coordonner et renforcer les dispositifs existants en faveur de la réussite scolaire.

34 actions ont déjà été initiées et ont bénéficié à 17.000 Portois, toutes tranches d’âges confondues, dans les domaines de la culture, du numérique, de la réussite, de la santé ou encore du sport.

Une démarche qui se poursuit avec le renforcement des prises en charges éducatives des jeunes avant, pendant et après le cadre scolaire.

De plus, dans les écoles Françoise Dolto, André Hoarau, Imelda Grondin, Appolina Delpha, les classes passerelles resteront en place pour l'année 2023-2024. Une cinquième classe est en projet de création au groupe scolaire Ariste Bolon.

Ce dispositif porté par la ville, la Caisse d’Allocations Familiales et l’Éducation nationale vise à créer un sas entre le milieu familial et l’école pour les plus jeunes.

Le Passerelles consistent à scolariser des enfants âgés de 2 à 3 ans en présence du parent afin d’assurer une transition, dans les meilleures conditions et en fonction du besoin de l’enfant, entre le monde de la maison et le monde de l’école. Ils sont ensuite dirigés vers une classe de maternelle classique. Chaque passerelle est animée par une équipe composée d’un professeur des écoles, d’un/une éducateur/éducatrice de jeunes enfants et d’un ATSEM.

Depuis 2011, 422 enfants ont été accompagnés.

Le programme de réussite éducative qui a bénéficié à 139 enfants l'année dernière ainsi que les mercredis loisirs et le service de garderie gratuit se poursuivent également cette année.

- Gratuité de la restauration scolaire -

Chaque jour 3.733 repas sont servis dans les écoles, contre 2.600 en 2021/2022.

Depuis l'année dernière, le plan de gratuité cantine a été déployé pour offrir aux plus d'enfants possible un repas équilibré et de qualité et accompagner au mieux les familles fragilisées.

Seuls des frais de dossiers dégressifs selon le quotient familial restent à la charge des parents.

Dès cette rentrée, le plan s'élargit et la gratuité devrait concerner progressivement l’ensemble des familles d’ici la rentrée scolaire de 2025/2026.

- Renforcer le plan numérique -

Freiné en 2020 par la crise sanitaire, le programme "école numérique" se renforce en 2023 avec l'engagement d'environ 1 million d'euros pour assurer la transition vers l’enseignement par le numérique.

Au niveau des écoles élémentaires, le déploiement des outils techniques mis à la disposition des enseignants, le "kit Enseignant", sera mené à son terme. Ce kit équipe 180 classes de la commune d'un tableau pédagogique interactif, d'un visualiseur de documents qui permettra de projeter aux élèves des images, textes, coupures de journaux ou documents papier et de six tablettes tactiles pour favoriser le travail de groupe avec les élèves.

À partir d'octobre, les derniers équipements seront livrés. Chaque classe accueillera, deux ordinateurs fixes en fond de classe, un chariot mobile équipé de 12 tablettes.

Au niveau des écoles maternelles, chaque salle de grande section sera équipée d’un écran numérique (45) et de quatre tablettes (180), à partir du mois d’octobre.

