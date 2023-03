Reprise de Korbey d'Or : la Région appelle à favoriser les propositions réunionnaises

Le tribunal de commerce de Saint-Denis doit finaliser le processus de reprise de la SARL Korbey d'Or ce vendredi 31 mars 2023. Le conseil régional affirme sa volonté de voir l'une des propositions de repreneurs réunionnais sélectionnée pour s'occuper de l'avenir de l'entreprise d'aide à domicile. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous.

Le processus de reprise de la SARL Korbey d’Or arrive à son terme avec la décision du Tribunal de Commerce de Saint-Denis attendue ce vendredi 31 mars.



Alors que plusieurs candidatures sont en lice, la Région Réunion appelle à ce que la proposition émanant de repreneurs locaux, avec des arguments financiers particulièrement solides, soient considérée avec le plus grand intérêt.

Sur ce sujet majeur de l’aide à la personne, la compétence réunionnaise est réelle. Elle doit être soutenue et encouragée puisqu’elle est la plus adaptée aux réalités et aux spécificités culturelles de notre territoire et aux besoins de nos aînés.



Toute autre décision serait un mauvais signal envoyé aux entrepreneurs réunionnais et aux acteurs qui s’engagent localement, aux côtés des collectivités, dans cette immense défi que représentent le vieillissement de la population et l’accroissement dans les années à venir du nombre de Réunionnais en situation de dépendance.