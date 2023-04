Ressourcerie de Bras-Fusil : des ateliers liés au réemploi et une vente solidaire

L’Adrie (Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement) propose, en plus de sa vente solidaire mensuelle ce samedi 8 avril 2023, à la ressourcerie Léla de Bras-Fusil, des ateliers liés au réemploi. L'occasion de venir s'initier à la réparation des petits appareils électroniques.

Réparer au lieu de jeter, c'est le principe des ateliers proposés par l’Adrie, à la ressourcerie Léla de Bras-Fusil ce samedi 8 avril 2023 de 8h à 16h.

- Le programme de la journée -

– Atelier « Repar ou mêm » : Redonnez vie à vos petits appareils électriques en les réparant vous-même !

"Votre cafetière ne s’allume plus, ne la jetez pas, réparez-la ! Notre atelier Repar ou mêm est l’occasion non seulement d’apprendre à réparer vos objets et vos appareils cassés mais aussi de faire des économies !"

De 9h à 12h et de 13h à 15h.

– Atelier « Menuiserie » : "l’équipe créative de l’Adrie vous propose de fabriquer une étagère en bois de récup’. À partir de bois de récupération, réalisez avec l’aide des menuisiers de l’association une petite étagère 100% réemploi"

De 9h à 12h et de 13h à 15h

Inscriptions au 0262 69 22 01.

- Vente solidaire -

En plus des ateliers proposés, il est possible pour le public de se rendre dans l’espace vente de la ressourcerie et de faire le plein de bonnes affaires.

Objets, vaisselles, mobiliers, bibelots, petits et gros électroménagers, vêtements … Les produits revalorisés ou réparés y "sont nombreux" et "à des coûts particulièrement attractifs" indique l'association.

En participant aux ventes solidaires de la ressourcerie de Bras-Fusil, les acheteurs.ices font aussi un geste pour l’environnement.

De plus, il sera possible de donner une seconde vie à ses affaires délaissées, la ressourcerie indique : "sachez que vous pouvez également faire un apport volontaire, ce jour-là, et déposer vos objets inutilisés et valorisables dans notre ressourcerie."

- Économie sociale et solidaire -

La ressourcerie est un dispositif d’économie sociale et solidaire à l’initiative de la Cirest. Elle se trouve au 12 impasse des Hibiscus (ZI de Bras-Fusil) Saint-Benoît.

L'Adrie est une association fondée en 2014 dans le but de promouvoir l’accompagnement dans l’emploi des personnes très éloignées du marché du travail afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L’Adrie a choisi comme activités supports d’insertion la valorisation d’objets et d’équipements par le réemploi et la réutilisation.

Les ressourceries, comme celle de Bras-Fusil à Saint-Benoît, sont des lieux de collecte, de réemploi et de revente d’objets usagers ou d’occasion. Issue de l’économie sociale et solidaire, la structure bénédictine est une association qui s’inscrit dans une démarche de préservation des ressources et d’économie circulaire.

