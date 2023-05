Retour sur les 40 ans de la Région Réunion

40 ans se sont écoulés depuis que la Région Réunion est devenue, dans le cadre de la décentralisation, une collectivité territoriale à part entière. Ces quatre décennies d’existence ont été célébrées le vendredi 28 avril 2023 à 14h30 dans l’hémicycle du Conseil régional, en présence notamment des élus de la première assemblée et des partenaires institutionnels (Europe, État, COI, régions...) ayant accompagné cette histoire exceptionnelle. Nous publions ci-dessous leurs témoignages. (Photos : Région Réunion).

"L’Europe et La Réunion sont unies. Je me réjouis de voir à quel point le budget apporté par l’Union Européenne a une influence déterminante sur votre belle île, notamment sur l’aménagement du territoire, sur les services mis à la disposition de la population et de l’économie.

Les fonds de la politique de cohésion ont permis d’aménager les portes d’entrées de l’île, aéroports de Gillot et de Pierrefonds, ainsi que l’agrandissement du Port Maritime, ont permis de soutenir les projets des axes routiers, la Route des Tamarins, la Nouvelle Route du Littoral…

Aujourd'hui, la Région rayonne, parce que vous avez eu cette ambition pour votre île. Célébrons les 40 ans de réalisation, de progrès, de développement, d’autonomie et de démocratie. Le destin de La Réunion est entre vos mains. Avec vos atouts uniques, La Réunion a un avenir prometteur. La commission européenne sera à vos côtés. Vous êtes les architectes de votre avenir. C’est vous, qui construisez votre île. »

"Nous, les Conseillers Régionaux, sommes tous des héritiers des bâtisseurs, qu’ont été Pierre Laguorgue et Paul Vergès. Durant les différentes mandatures, beaucoup a été fait, les fondations ont été posées, des voies nouvelles ont été ouvertes, non seulement dans les domaines l’aménagement et de l’environnement, mais aussi dans la construction des lycées, dans le domaine du désenclavement aérien, de la coopération régionale." a témoigné Philippe Berne, élu conseiller régional de 1983 à 2010.



- Bernard Salva, premier directeur général des services de la Région Réunion -

"En 1983, la Région comptait 35 agents, qui furent de véritables pionniers, en même temps des premiers artisans de la décentralisation. Son budget était de 9 millions d’euros. Aujourd’hui, la Région compte 2733 agents. Son budget dépasse les 2 milliards d’euros. Ce simple rappel suffit à mesurer le chemin parcouru.



Ces premiers agents ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de la Région Réunion. Toutes celles et de tous ceux, qui ont connu les lieux de la Région, ont à jamais le privilège d’avoir vécu une experience humaine et professionnelle passionnante. Ils ont participé aux différentes étapes de la mise en oeuvre de cette grande réforme historique, qui fut autant de défis à réaliser. La Région est devenue une institution forte et respectée, un acteur majeur du développement de notre île" a complété Bernard Salva, premier directeur général des services de la Région Réunion.



- Cyrille Melchior, président du conseil départemental -



"Je suis honoré d’être présent aujourd’hui à l’occasion de cette cérémonie solennelle. Je suis moi-même attaché au dialogue, qui nous anime, Région et Département, qui nous a toujours permis d’être au service de nos concitoyens et surtout au service des plus vulnérables d’entre eux.



Février 1983, un scrutin, qui marquera à jamais la Région Réunion. Cette loi aura un grand impact sur notre île. Cet anniversaire a donc une résonance particulière, pour moi-même, en tant qu’ancien agent de la Région Réunion, au sein du service des budgets et des finances.



Les lois de décentralisation posent une nouvelle étape pour La Réunion après 1946. C’est une nouvelle ère, celle des progrès et de l’ambition. La Décentralisation, c’est l'ère de la responsabilité, en effet, dès ce moment-là, les Réunionnais ont eu le pouvoir de décider pour leur île.



La décentralisation a ainsi permis au génie réunionnais de pleinement s’exprimer. C’est une étape majeure pour l’histoire de notre île de La Réunion."