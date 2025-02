Réunion de travail entre la Casud et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion

Le président de la CASUD, Jacquet Hoarau et celui de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), Pierrick Robert, se sont rencontrés lors d'une réunion de travail dans les locaux de l'intercommunalité ce mardi 11 février 2025. Les deux présidents ont évoqués les grands travaux et chantiers de l'intercommunalité. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Casud)

Le développement économique sur son territoire étant l'une des compétences de la CASUD, les deux présidents ont évoqués les grands travaux et chantiers, et entre autres, les zones d'activités à venir (au Tampon, St-Joseph, St-Philippe et à l'Entre-Deux) sur lesquelles s'implanteront les entreprises, la voie urbaine du Tampon, la cale de halage de Saint-Philippe, etc.

Pierrick Robert a souligné que "la CASUD porte des marchés essentiels pour le développement économique et que la Chambre de commerce est aux côtés de l'a CASUD pour vous accompagner."

"Vous pouvez compter sur mon engagement pour faire avancer les projets communs au bénéfice de nos territoires" lui a répondu Jacquet Hoarau, ravi de la qualité des échanges.