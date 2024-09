Réunion Graffiti : en octobre, les arts urbains seront à l'honneur à Saint-Denis

Du 1er au 20 octobre, le festival Réunion Graffiti revient pour une sixième édition. À Saint-Denis, cœur battant du festival, comme à Saint-Denis pour la dernière semaine, artistes réunionnais, de l'Hexagone, d'Allemagne et même de Chine vont donner une nouvelle vie aux façades des immeubles, mais pas que. En plus des fresques, la danse et le skate seront également mis en lumière. Une belle façon de rendre l'art urbain accessible à tous (Photos : sly/www.imazpress.com)

Réunion Graffiti est le premier festival de graffiti et street art de l’île de La Réunion. Depuis 2019, artistes locaux, nationaux et internationaux se réunissent chaque année pour un moment d’expression et d’échanges dans l’Océan Indien.

"Il y aura des artistes qui feront des fresques, des événements, des conférences et tout se terminera à la Cité des Arts avec une grande rencontre autour du street-art", explique Eko, organisateur de Réunion Graffiti.

Mais Réunion Graffiti, c’est aussi des activités artistiques ludiques et conviviales organisées pour des publics de tous âges, amateurs comme débutants.

"Lors de ce festival il y aura des projections de film, des compétitions de skate, des concerts et des battles de danse", ajoute l'organisation.

- 13 artistes programmé et bien plus encore -

Pour cette nouvelle édition, Réunion Graffiti a voulu une programmation diversifiée réunissant cinq artistes réunionnais, quatre artistes nationaux, et quatre artistes internationaux

Ces derniers interviendront lors d’activités variées : fresques sur façades, jam graffiti, workshops ou encore expositions. De plus, une convention mise en place avec l’Alliance Française de Chandigarh (Inde) permettra d’accueillir à La Réunion un artiste indien et en retour de faire participer un artiste réunionnais au Word Art Festival qui se déroulera en Inde en 2025.

Outre le street-art, Réunion Graffiti c'est aussi de la musique, de la danse et du skate. Deux concerts seront organisés pendant le festival Réunion Graffiti qui a à cœur de proposer de la musique urbaine, accessible à tous les publics, via des concerts gratuits en plein air et payants à la Cité des Arts

Aura lieu, une battle de danse dédié à la scène locale aura lieu dans le cadre du festival.

Enfin, une compétition de skateboard visant à devenir internationale d'ici 2025 se tiendra pendant le festival en partenariat avec l’Association Asphalte.

L’objectif est de renforcer la culture skate locale, de mettre en valeur les talents locaux, et d’offrir au vainqueur de la compétition un prix en argent

Le festival Réunion Graffiti aura l’honneur également d’accueillir la photographe et photojournaliste américaine Martha Cooper, internationalement reconnue pour son travail autour du graffiti qu’elle photographie depuis les années 70.

Un film sur l’artiste Gérard Zlotykamien, considéré comme le précurseur du street art mondial, sera projeté à Château Morange en partenariat avec la Cité des Arts

Des ateliers artistiques payants seront aussi proposés à la Cité des Arts ainsi que des murs d’expression ouverts à tous. Ces moments et ces espaces permettront aux artistes confirmés, amateurs, expérimentés mais aussi aux débutants d’exprimer leur créativité.

Depuis les débuts de ce festival des arts urbains, 104 artiste, dont 23 artistes internationaux de renom provenant de 10 nationalités différentes ont été accueillis. 28 fresques monumentales ont été peintes, apportant une nouvelle dimension au paysage urbain du nord de l’île de La Réunion.

