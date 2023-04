Réunion Métis : le festival cherche des talents pour sa prochaine édition

L'association Réunion Métis commence la préparation du festival qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2023 à Saint-Paul. Un appel à projets et aux portfolios est lancé jusqu'au 7 mai à minuit. Installations artistiques, interventions urbaines et performances sont appelées à se manifester pour participer à l'évènement qui a réuni en 2021 près de 25.000 festivaliers et 156 artistes en trois soirées.

En février 2020, l’association Réunion Métis voit le jour grâce à un partenariat public/privé après le succès de l’avant-première Réunion Métis en 2019 qui a accueilli 20 000 visiteurs en 3 soirées, mobilisé 400 jeunes dans des actions éducatives et produit plus de 100 artistes. La première édition a suivi en 2021 avec entre 23 000 et 25 000 festivaliers pour les trois soirées, 600 jeunes engagés dans des actions éducatives et 156 artistes présents.

- Un appel à projet pour la deuxième édition -

Le lundi 10 avril 2023, le comité artistique constitué de 12 membres (artistes, architecte, directrice artistique du festival, écrivaine, professionnels de l’événementiel et du spectacle vivant, responsable de la médiation, responsable de projet scientifique et culturel) a lancé un appel à participation artistique pour la prochaine édition du festival qui aura lieu du 1er au 3 décembre à Saint-Paul. La date limite de candidature est fixée au dimanche 7 mai 2023 à minuit. Dans cet appel à participation :

• Un appel à projet pour sélectionner des installations artistiques,

• Un appel à portfolio pour sélectionner des interventions urbaines (arts urbains sous toutes ses formes : graffeur.euse.s, graphistes, peintres, photographes, affichistes, dessinateur.rice.s, sculpteur.rice.s ou encore les techniques suivantes, mosaïque, stickers…),

• Un appel à portfolio pour sélectionner des performances (danseur.euse.s, comédien.ne.s, slameurs.ses, circassien.ne.s, acrobates, fonnkézèrs, moringueur.euse.s, poète.sse.s, flash mobbing, chorale…).

L'appel à participation s’adresse aux artistes réunionnais.e.s, métropolitain.e.s et internationaux.ales. L’inscription est gratuite. Le comité artistique se réunira le 19 mai pour pré-sélectionner les artistes candidats avant l'annonce finale des sélectionnés le 19 juin.

Plus d'informations sur les appels à projets et portfolios ainsi que la fiche d’inscription et le règlement ici.

- Un festival sous le thème du lien –

L'association Réunion Métis annonce dans son communiqué le thème de l'édition 2023, le lien.

" Le lien entre deux individus, entre l’individu et la nature, entre l’individu et le monde, nous pousse à la rencontre et nous amène à nous questionner sur nous-mêmes. Ainsi, pour créer ces liens, il faut faire plusieurs pas. Deux, trois, quatre pas, mais parfois un seul suffit. Le lien à soi… Ouvrir notre imaginaire. Le lien aux autres… S’engager dans un voyage d’hyperlien. Le lien au vivant… S’entretenir avec le mouvement. Le lien à l’univers… Composer avec les univers."

Les dates importantes du festival :

24 avril 2023 à 18h00 - Dates de visites des lieux pour les installations

7 mai 2023 à minuit (heure de La Réunion UTC+4)- Date limite de candidature pour les appels à projets et portfolios

19 mai 2023 - Choix des pré-sélectionné.e.s par le comité artistique

22 mai – 11 juin 2023 - Rencontre avec les artistes présélectionné.e.s et finalisation des projets

12 juin – 16 juin 2023 - Sélection finale des projets par le comité artistique

19 juin 2023 - Annonce des sélectionné.e.s par le comité artistique

19 juin – 15 novembre 2023 - Création et production

13 novembre 2023 - Date limite de production et fabrication

27 – 30 novembre 2023 - Installation des œuvres

30 novembre 2023 - Répétition générale

1 – 3 décembre 2023 - Festival

3 décembre après 23h00 – 4 décembre 2023 - Démontage