Le Port : 120 enfants pour la création d’une mini forêt sur les berges de la Rivière des Galets

Ce lundi 9 décembre, pas moins de 120 marmailles des écoles Laurent Vergès et Eugène Dayot ont participé à la création d’une mini forêt sur les berges de la Rivière des Galets en présence des élus du conseil municipal. En quatre jours, ce sont 1.200 arbres et arbustes endémiques et indigènes de La Réunion qui seront mis en terre par 600 élèves pour verdir les berges de la rivière des Galets. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Port)

"C’est important de planter parce que l’arbre grandira et on pourra respirer" paroles de Emna, élève de CP de l’école Laurent Vergès.

La ville du Port s’est associée au Département, engagé dans un programme de reboisement de l’île intitulé " un million d’arbres pour La Réunion ". Pas moins de 10 000 arbres ont été plantés sur plusieurs sites portois dans le cadre de ce plan. L’objectif du Département étant de planter un million de plantes indigènes et endémiques d’ici fin 2024, en milieu naturel et dans les espaces publics urbains et périurbains.

Le Département a fourni une partie des plantes, l’autre provenant de la pépinière municipale du Port. "En associant les enfants à cette opération, la ville souhaite participer à la sensibilisation des enfants sur l’importance de préserver la planète" a fait ressortir Armand Mouniata, élu à l’environnement à la ville du Port.

Il s’agit aussi d’encourager une certaine appropriation de cette zone que la ville aménage depuis plus d’un an dans le cadre d’un vaste et ambitieux programme : le Fil Vert. Le Fil Vert vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire et à établir une connexion entre ces espaces.

Sur les berges, les terres arides se transforment, passant d’un milieu désertique à un milieu aménagé en espace vert, en îlots de fraicheur avec la création de pistes pour vélos et piétons. La création de la mini forêt passe également par la plantation d’arbres destinés à l’abattage et sauvegardés sur les berges grâce à la technicité pour la transplantation développée par les agents du service environnement de la ville du Port.