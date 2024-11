Run Océan : la Coupe du Monde de Kayak est lancée

La Base Nautique de l’Ouest et le Comité Régional Réunion de Canoë Kayak organisent pour la troisième année consécutive la Run Océan, du 11 au 17 novembre 2024 à la base nautique de l'Ouest à Saint-Gilles les Bains. Pour cette première édition Coupe du Monde, la compétition verra s'affronter des athlètes français, sud-africains, espagnols, allemands, mauriciens et marocains à La Réunion (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Toute la semaine, des activités gratuites sont prévues pour le grand public dans le but de valoriser les sports nautiques, mais pas que...

Les festivités ont démarré dès ce lundi 11 sur le littoral Nord où s'affrontaient en kayaks biplaces pagayeurs locaux et internationaux. Le top départ était donné depuis le Port de Sainte-Marie à 10h pour 10km jusqu'au Barachois.

Mercredi 13, place aux marmailles péï, avec la Mini Run Océan. De 7 à 18 ans, les jeunes téméraires des clubs nautiques se retrouveront pour un triathlon kayak, course à pied et natation autour du Port de Saint-Gilles à 15h.

Vendredi 15 novembre, est prévu la Beach Race par équipe de quatre suivi d'une parade et de la soirée des amodiataires.

Samedi, c'est la course Coupe du Monde Downwind qui se tiendra entre les sportifs péi et internationaux.

Pour conclure cette semaine, ce dimanche 17 novembre, aura lieu le Challenge pirogue V6 - Epreuve Short Race avant la remise des prix.

À savoir que l'Océan Racing est une discipline de kayak et pirogue en pleine mer. Les rameurs, en symbiose avec la mer, savent bénéficier des éléments marins : vent, houle et courant pour aller le plus vite possible jusqu’à l’arrivée. Il peuvent atteindre ,des vitesses jusqu’à 20 km/h en surfant, la pagaie posée sur les genoux.

Plus d'informations ici.

