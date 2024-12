Saint-André : un nouveau pôle de proximité inauguré à Champ-Borne

Ce vendredi 13 décembre a eu lieu l'inauguration du nouveau pôle de proximité de Champ-Borne à Saint-André. La Région Réunion a accompagné le projet de la commune via les fonds européens de développement régional (FEDER). Ce nouvel établissement deviendra un véritable point de rencontre et d’échanges pour les habitants, favorisant la cohésion et le dynamisme du quartier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Région Réunion)

Ce nouvel établissement propose trois services essentiels pour renforcer le maillage de la ville :

- Une mairie annexe pour des démarches administratives simplifiées

- Une nouvelle médiathèque moderne pour encourager la lecture et l'apprentissage.

- Un espace culturel "Jean-François Cany" pour accueillir des événements et célébrer la culture locale.

"Ce projet reflète pleinement les ambitions de la Région en matière de cohésion sociale, de culture inclusive et de développement territorial" déclare Stéphanie Poiny-Toplan, conseillère régionale déléguée aux affaires culturelles.

"Notre objectif est de garantir à tous les Réunionnaises et les Réunionnais les mêmes chances de développement, d'épanouissement et d'accès aux services essentiels."