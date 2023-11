Saint-Benoît : deux rendez-vous les premiers samedis du mois au Bisik

Le réparali kafé et la (K)ozé auront lieu chaque premier samedis du mois au Bisik de Saint-Benoît. Le (K)ozè aura lieu à partir de 19h et l'entrée est libre et gratuite. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration Iris Mardémoutou)

Ce samedi 4 novembre, premier samedi du mois nous vous donnons rendez-vous pour :

- Le réparali kafé de 14h-17h : l'occasion d'apprendre à réparer vos objets électroniques avec l'aide des bénévoles d'Ekopratik.

- Le (K)ozé, le traditionnelle scène ouverte du Bisik.

Les premiers samedis du mois, la scène du Bisik est à vous ! (K)oze, la traditionnelle scène ouverte à toutes les oralités et à tous les talents. Animé par Bertrand Robert et Mline, qui seront vos guides pour cette soirée où joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Un moment qui vous est dédié, l'occasion de s'essayer à la scène, de crier, déclamer, chanter, dire, au son de votre vois ou de quelques instruments. Vener apprécier, vous exprimer, partager un coup de gueule, un fonnket, un son ou une chanson, devant le publoc généreux et bienveillant au Bisik dès 19h.

Artistes de l’est et d’ailleurs, pensez à vous inscrire (bertrand@bisik.re) et soyez les bienvenus ! A vous de jouer ! Au plaisir de vous retrouver ce weekend !

(K)ozé au Bisik à partir de 19h.

Buvette et restauration sur place

Infos/résa 0693 63 39 39

Entrée libre et gratuite