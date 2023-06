Rugby à Saint-Denis : 350 jeunes rugbymans vont disputer le Challenge Paille-en-Queue

Le traditionnel challenge Paille-en-Queue revient pour une 13ème édition. Le tournoi organisé par l XV Dionysien aura lieu ce samedi 17 juin 2023 de 14h à 19h au stade Abbé Dattas de Saint-Denis. Ouvert aux jeunes licenciés de 6 à 12 ans des écoles de rugby de l’île de la Réunion, le tournoi va également accueillir des équipes venues de Mayotte et Maurice. Au total, 350 jeunes rugbymans vont se disputer le 13ème titre du Challenge Paille-en-Queue. Nous relayons ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo: rb/www.imazpress.com)

Le challenge Paille-En-Queue est le tournoi de rugby organisé par le XV Dionysien en fin de saison, depuis 2009. Il réunit toutes les écoles de rugby des clubs de la Réunion ainsi que des équipes de la région Océan Indien. C'est le tournoi des Ecoles de Rugby le plus important de l'île.

Le tournoi est ouvert aux jeunes licenciés des écoles de rugby de 6 à 12 ans (catégories U8, U10 et U12). Chaque année, ce sont entre 300 et 400 enfants et une centaine d'éducateurs qui participent à l'événement.

En plus des Ecoles de rugby de La Réunion, le XV Dionysien a l'honneur d'accueillir chaque année au moins une équipe venue de l'extérieur (mauricienne, malgache ou encore mahoraise).

Les matchs sont arbitrés par les jeunes arbitres du club, assistés des éducateurs et sous l'autorité de l'arbitre référent.

Une quarantaine de bénévoles sont mis à contribution le jour de l'événement à chaque édition.

Le challenge Paille-En-Queue est parrainé chaque année par un joueur professionnel.

Ce tournoi vise à renforcer les valeurs de l'Ovalie auprès des jeunes joueurs, afin d'en faire des citoyens responsables et respectueux des valeurs sociétales.

• Cette année, le challenge Paille-En-Queue a lieu le samedi 17 juin de 14h à 19h au stade Abbé Dattas.

Ce seront 12 clubs dont l'équipe de Combani (Mayotte) en U10 et l'équipe des Western Cowboys (Maurice) en U12 qui participeront à ce tournoi, soit plus de 350 jeunes joueurs.

Seules les équipes ayant une équipe complète dans chaque catégorie peuvent prétendre au titre. Le classement final des clubs désignera le vainqueur de la XIIIe édition.