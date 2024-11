Saint-Denis : 150 volontaires vont rejoindre les équipes de la ville

Le gymnase de Champ-Fleuri à Saint-Denis a accueilli des dizaines de jeunes dyonisiens souhaitant s’engager pour leur commune. Parmi eux, 150 volontaires ont été recrutés pour devenir des ambassadeurs de la ville. Ils vont participer à plusieurs missions : accompagner les aînés, promouvoir le numérique, encourager la citoyenneté, valoriser le sport et la santé, ou encore soutenir la jeunesse et la culture. Le Service Civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. La signature officielle de leur engagement aura lieu en fin de mois. (Photo : Saint-Denis)