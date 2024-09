Saint-Denis : une journée de prévention aux accidents domestiques organisé par le CCAS

Ce samedi 7 septembre 2024, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Denis a organisé une journée de prévention des accidents domestiques sous une nouvelle forme : un escape game éducatif. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, a rassemblé de nombreux participants au à l’Académie des Camélias qui ont ainsi pu se former aux bons gestes qui peuvent sauver des vies. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress)

Lors d’une journée dédiée à la prévention, le public a été sensibilisé aux gestes qui sauvent en cas d'accidents domestiques à travers plusieurs ateliers pratiques et interactifs, permettant à chacun d’apprendre tout en s’amusant :

• Les massages cardiorespiratoires en cas de noyade ont été abordés dans un atelier animé par les secouristes de la Croix Blanche, permettant aux participants de découvrir comment réagir rapidement et efficacement face à une situation de noyade.

• La manœuvre de Heimlich et de Mofenson en cas d'étouffement a été présentée par la Croix Blanche, enseignant les gestes essentiels pour sauver une personne en situation d’étouffement.

• Les brûlures ont fait l’objet d’un atelier animé par une chirurgienne pédiatre du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), qui a montré les réflexes à adopter pour traiter les brûlures de diverses natures.

• Les chutes, électrocutions, intoxications et le syndrome du bébé secoué ont été traités par les professionnelles des Espaces d’Activités Jeunesse et Socialisation (EAJS) du CCAS de Saint-Denis, qui ont abordé divers types d’accidents domestiques et les gestes de prévention et de secours à adopter.

Cet événement s’est déroulé en présence de David Belda, président délégué du CCAS de Saint-Denis, qui a apporté son soutien et a partagé son engagement en faveur de la prévention et de l’action sociale de proximité.

Cet événement s’est déroulé en présence de David Belda, président délégué du CCAS de Saint-Denis, qui a apporté son soutien et a partagé son engagement en faveur de la prévention et de l’action sociale de proximité.

- Une approche ludique et participative -

L’escape game, spécialement conçu pour cette journée, a permis aux participants de se plonger dans différentes situations d'accidents domestiques en résolvant des énigmes et des défis. Les équipes, composées de membres de tous âges, ont relevé ces défis en mettant en pratique les connaissances acquises lors des ateliers.

Cet exercice ludique a contribué à sensibiliser les participants aux dangers domestiques tout en leur enseignant les gestes de

premiers secours.

Le CCAS de Saint-Denis se félicite de la mobilisation et de l’enthousiasme des familles venues nombreux participer à cette journée de prévention. Grâce à l’implication des partenaires et des professionnels présents, cet événement a permis de renforcer les compétences des participants face aux accidents domestiques, contribuant ainsi à la sécurité et au bien-être de la communauté.