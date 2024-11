Saint-Denis : un événement pour donner envie aux habitants de s'investir

Ce dimanche 10 novembre 2024, sur le parking du bowling de Vauban de 13h à 22h, les associations et le Comité d’action citoyenne (CAC) de Vauban sont à l’honneur pour l’événement "CAC Vauban kisa nou lé ?". L’objectif est de convaincre les habitants de rejoindre ces instances citoyennes participatives afin de renforcer le vivre ensemble du quartier. L'ambiance promet d'être conviviale et festive grâce notamment à de nombreuses animations gratuites : structures gonflables, initiations sportives et culturelles et plateau artistique. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)