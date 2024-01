Depuis août 2023, le projet de la forêt urbaine du Barachois prend petit à petit forme sur le littoral dionysien. Plus de 17.000 pousses vont être plantées dont 10.000 arbres, toutes des espèces endémiques de notre île. Ce projet a pour but de rajouter un poumon au cœur du centre-ville, d’améliorer la qualité de l’air, de lutter contre les îlots de chaleur et de participer à l’atténuation du réchauffement climatique. (Photo : sly/www.imazpress.com)