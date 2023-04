Saint-Denis : derniers jours pour les demandes de "bourses de voyages"

Plus que quelques jours pour les demandes de bourses de voyages 2023 pour la période de juillet à décembre. Saint-Denis poursuit son travail en faveur des jeunes Dionysiens. La commune a donc voulu les accompagner dans leurs projets de mobilité, qu’ils soient culturels, sportifs, linguistiques, pédagogiques ou encore économiques. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Grâce à un système d’aides nommé « bourses de voyages », il est possible de partir pour des séjours culturels, linguistiques, sportifs ou autre avec la ville de Saint-Denis. Par ce biais, la ville soutient les jeunes dans leur épanouissement sur le monde.



Les jeunes pourront recevoir une somme entre 300 et 500 euros, selon le quotient familial. Pour plus d’informations et/ou pour obtenir le dossier de demande : il est ici, directement sur le site internet.

Pour les projets de voyage de juillet à décembre 2023, les demandes doivent être adressées avant le 8 mai et se font maintenant 100% en ligne.