Saint-Denis : un casting pour devenir mannequin plus size owe

Ce samedi 10 juin 2023, un casting de mannequin plus size aura lieu à La Terrasse de Bourbon de Saint-Denis à 10h. Cette initiative intervient dans le cadre de la "Plus fashion week océan indien" qui se déroulera du 5 au 10 septembre 2023. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo archives : Plus fashion week océan indien)

Dans le cadre de La Plus Fashion Week Océan Indien qui aura lieu du 5 au 10 septembre 2023 à La Réunion, ce samedi 10 juin 2013 à 9h à 12h (aura lieu) la deuxième étape de cet événement : un casting pour devenir mannequin plus size. La Plus Fashion Week Océan Indien est un évènement mode qui va permettre à toutes les morphologies 42 et + de s'exprimer. Ce rendez-vous avec plusieurs moments forts avec le Curvy Shooting Tour, et les RDVs mindset, le show mode et le market place ...

Des Réunionnaises tenteront leur chance pour devenir les "SuperModels" qui auront l'opportunité de défiler aux côtés de mannequins internationaux lors de l’unique évènement français grande taille qui se déroulera à l’Ile de la Réunion cette année : La Plus Fashion Week Océan Indien.

• Rendez vous : ce samedi 10 juin 2023 à 10h à La Terrasse de Bourbon 7 rue Amiral Lacaze à Saint-Denis pour découvrir le casting et rencontrer l’équipe de la Plus Fashion week océan indien.