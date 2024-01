Saint-Denis : l'accès aux parcs, jardins et sentier littoral interdit

Dans le cadre du passage en alerte orange ce soir à 19h et des fortes dégradations météorologiques prévues par Météo France, liées au passage de la forte tempête tropicale Belal, les espaces verts, parcs et zones de loisirs de la Ville de Saint-Denis seront fermés et interdits d'accès le dimanche 14 janvier 2024 jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité, l'accès à l'ensemble du sentier littoral nord de Saint-Denis sera également interdit jusqu'à nouvel avis (Photo d'illustration : www.imazpress.com)