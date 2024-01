Bus gratuit pour les 6-24 ans en partenariat avec Citalis et la commune de Saint-Denis, mobilité des jeunes... En tout, ces dispositifs en faveur de l'autonomie et de la mobilité ont représenté un montant de 4.900.000 euros. Cela permet d'améliorer la qualité, le confort et la sécurité des infrastructures pour une mobilité accrue et plus efficiente au sein du centre-ville et des quartiers. (Photo : rb/www.imazpress.com)