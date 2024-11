Le mardi 26 novembre 2024, la ville de Saint-Denis a vu près de 500 personnes qui ont assisté à l'évènement "nou di nou fé" à Bellepierre. L'objectif premier de cette rencontre était de permettre l'échange et le partage entre les habitants du quartier et la maire et son conseil municipal sur les réalisations effectuées depuis 2020, mais aussi sur les projets à venir. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Saint-Denis)