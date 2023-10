Saint-Denis : 60 palmiers du boulevard sud retirés

Suite à un diagnostic environnemental, des experts ont repéré 60 palmiers royaux malades et fragilisés sur différentes portions du boulevard sud. La Ville a donc pris la décision de retirer ces végétaux et de planter des espèces beaucoup plus adaptées. Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo AFP)

Écologie, environnement et biodiversité sont autant de sujets qui se doivent d’être pris en compte par les politiques publiques. Elles se doivent de faire face aux mutations urbaines et aux enjeux environnementaux. C’est pourquoi la ville de Saint-Denis poursuit sa transformation vers une ville verte et durable.

Suite à un diagnostic environnemental, des experts ont repéré 60 palmiers royaux malades et fragilisés sur différentes portions du boulevard sud. La Ville a donc pris la décision de retirer ces végétaux. Ces arbres sont malades et ne sont pas adaptés à un axe de circulation. En effet, au-delà d’être extrêmement lourds, ces derniers peuvent atteindre les 15 mètres de hauteur et peuvent faire des dégâts en cas de chute. Les palmiers royaux sont également très demandeurs en eau.

Mais la Ville ne fait pas qu’enlever ces arbres malades. Afin de continuer sa politique de verdissement, Saint-Denis replante dans le même temps des arbres beaucoup plus adaptés. Il s’agit des palmiers madagascariensis. Malgré une croissance rapide, ces derniers ne montent pas plus haut qu’1,60m. Ils sont également moins demandeurs en eau et donc plus écologiques. En effet, l’eau est une ressource précieuse.

L’enlèvement sera réalisé en 3 phases donc 3 nuits (octobre 2023 / novembre 2023 / janvier 2024) de 20h00 à 05h00, afin d’’impacter le moins possible la circulation. 20 premiers palmiers royaux ont été retirés ce jeudi 26 octobre et 30 palmiers madagascariensis ont d’ores et déjà été replantés, mesurant déjà 1,20m. Chaque arbre sera ensuite remplacé par la plantation d’une autre espèce.

Saint-Denis est engagée dans un tournant écologique pour faire du chef-lieu un territoire plus apaisé, plus vert et plus respirable. Au-delà de cette action avec les palmiers, la Ville a également mis en place diverses opérations, comme « Une naissance, un arbre », ou encore la forêt urbaine du front de mer dionysien. À terme, ce sont plusieurs milliers d’arbres qui naitront sur notre territoire.