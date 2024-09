Saint-Denis : 70ème édition du Relais de Saint-Denis, les inscriptions continuent

Le dimanche 6 octobre 2024, aura lieu le Relais de Saint-Denis. Un parcours de 6 kilomètres au cœur de la ville. Mais attention, vous n'avez plus que jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire. Nous publions ci-dessous le post de Saint-Denis.

Plus que quelques jours pour vous inscrire, vous et votre équipe au Relais de Saint-Denis ! Un parcours de 6 km vous attend, où l'esprit d'équipe et la convivialité seront à l'honneur.

Formez votre équipe de 10 relayeurs et venez partager cette expérience collective inoubliable ! Entre amis, collègues ou en famille, ce relais est l’occasion idéale de vous amuser !

Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 septembre !