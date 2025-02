Saint-Denis : accès interdit aux parcs, jardins et sentiers littoraux

À l'approche de la tempête tropicale Garance et des fortes dégradations météorologiques prévues par Météo France, les espaces verts, parcs et zones de loisirs de la ville de Saint-Denis sont fermés et interdits d'accès à partir de jeudi 27 février 2025 et jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité, l'accès à l'ensemble du sentier littoral nord de Saint-Denis est également interdit jusqu'à nouvel avis. La sécurité de tous les Dionysien.ne.s. est "une priorité, et la ville appelle chacun.e.s à la plus grande vigilance" selon le post de la commune. (Photo : www.imazpress.com)