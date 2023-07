Saint-Denis accueille deux compétitions internationales de badminton en juillet

La ville de Saint-Denis va accueillir deux grandes compétitions de badminton d'ici la fin du mois de juillet 2023. Le Tournoi International de Badminton (TIB) s'organisera les 22 et 23 juillet juste avant le Saint-Denis Réunion Open du 26 au 30. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Denis)

Saint-Denis, capitale sportive et labellisée « Terre des Jeux 2024 » accueille sur 7 jours deux compétitions internationales de Badminton. C’est la ligue réunionnaise de Badminton qui est aux manettes de toute l’organisation.

Ce sport collectif fait partie des activités favorites sur notre territoire. En effet, le nombre de licenciés a augmenté par rapport à l’an passé et se porte désormais à 1400 joueurs. Exercé dès le plus jeune âge, le badminton est également le sport numéro 1 en milieu scolaire.

On retrouve d’une part, le TIB -Tournoi International de Badminton-, dont les Réunionnais et habitants ultramarins raffolent. Il aura lieu le weekend du 22 et 23 juillet. Cet évènement permet de recréer l’ambiance des Jeux des Îles et ainsi offrir aux sportifs réunionnais l’opportunité de s’exercer en affrontant des joueurs venus d’ailleurs.

D’autre part, le Saint-Denis Réunion Open, qui se déroulera du 26 au 30 juillet. Il s’agit de la deuxième édition de cette manifestation sportive internationale sur notre territoire. L’occasion pour nos joueurs peï, et ceux venus des quatre coins du monde, d’acquérir des points de qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette compétition est une véritable vitrine pour Saint-Denis, la Réunion, voire l’Océan Indien de manière générale.

Cette année, ce sont plus de 50 nations qui seront représentées sur les terrains du gymnase de Champ Fleuri, plus du double par rapport à 2022. Des joueurs actuellement dans le top 30 mondial feront l’honneur de leur présence. Avec toujours la participation de notre tête d’affiche locale, Nicolas Hoareau, qui évolue également au niveau national et international. On retrouvera aussi Loïc Bertil, Aaron Assing, Xavier Chan Fung Ting, Ly Hoa Chay et Marina Bielle, qui participent également à l’Open. Les deux joueuses femme ont notamment été sacrées championnes de La Réunion.

En résumé, le Tournoi International de Badminton et le Saint-Denis Réunion Open, ce sont 7 jours de compétitions, 577 matchs, près de 300 joueurs et 50 nations inscrites. L’ensemble des matchs seront diffusés en live.

Brigitte Adame, 2ème adjointe au maire : " Saint-Denis est le plus grand parc sportif des outre-mer, mais aussi une ville fraternelle, engagée pour le bien-être de ses habitants. Et le sport lui-même est un vecteur de bien-être. Le sport nous permet de respirer, d’avoir une bonne santé physique et mentale. Le sport c’est aussi le goût de l’effort, le moyen de converger vers le volet social. Il faudra voir que perdre c’est aussi une manière d’apprendre, à la responsabilité, à la stratégie et au respect. Le badminton plus particulièrement est une discipline exceptionnelle car elle est a fois individuelle, mixte mais aussi en double et ça donne envie"