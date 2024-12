Saint-Denis accueille la journée internationale des personnes en situation de handicap

Le mardi 3 décembre 2024, la ville de Saint-Denis organise l'évènement "Sakinn son sans" avec la participation de Zanmari Baré, parrain de l'évènement. Cet évènement qui se déroulera à la Cité des Arts de 9h à 21h30 est mis en place en vue de la journée internationale des personnes porteuses de handicap 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Un programme construit autour de restitutions artistiques inclusives :

9h : Discours d'ouverture

09h-12h : Job dating – Soutien à l’insertion professionnelle

9h - 18h : Village Insertion

9h15-16h : Village associatif et d'accès aux droits en continu

10h : Danse inclusive – Collège Emile Hugo

11h : Danse inclusive – IME Levavasseur

13h15 : Danse inclusive – Collège Saint-Michel

13h30-15h : Conférence "Préjugés et discriminations"

15h : Danse inclusive – École Champ Fleuri

15h30 : Théâtre "Tite Annick"

17h : Danse inclusive – Lycée Rontenay

17h30-19h : Conférence "Préjugés et discriminations"

20h : Concert du groupe SAKINN SON SANS avec Zanmari Baré

Les temps forts à ne pas manquer :

Restitutions artistiques inclusives (danse et musique) : véritable cœur de cette journée, elles témoignent du talent et de la créativité des participants.

Village d'accès aux droits : un espace dédié pour s'informer, échanger et être accompagné sur les thématiques liées au handicap. Conférences inspirantes pour sensibiliser et faire évoluer les mentalités.

Entrée libre et gratuite - Venez nombreux célébrer l’inclusion et soutenir les talents de notre ville