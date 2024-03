Saint-Denis accueille le 4ème championnat régional de breaking

Ce samedi 23 mars 2024, aura lieu le championnat régional de breaking à La Réunion. Un évènement qui revient pour la quatrième année sur le territoire et pour la première fois sur Saint-Denis, au gymnase de Champ Fleuri. Un nouveau souffle pour le breakdance qui fera parti des épreuves additionnelles aux Jeux olympiques pour la première fois cette année (Photo : sly/www.imazpress.com)

Breaking, break ou encore breakdance… peu importe le nom qu'on lui donne, cette année, la quatrième édition de ce championnat régional de danse se déroule pour la première fois sur le chef-lieu. Originellement, cette compétition qui se prend place dans le sud de l'île, a suscité l'intérêt de Saint-Denis : la ville "amie des jeunes" comme elle se surnomme. Pour l'occasion, le gymnase de Champ-Fleuri revêtira des allures de ring de breaking.

Mais qu'est-ce que le breakdance ? Cette danse aux origines assez floues est née aux États-Unis dans les années 1970. Certains s'accordent à dire qu'elle serait née à New-York dans les rues du Bronx, un quartier américain connu pour être sujet à la pauvreté et à la consommation d'alcool et drogue. Mais certains jeunes américains, pour sortir de cette vie difficile, trouve le moyen de s'évader grâce à la danse qu'ils appellent à l'époque "B-boying".

50 ans plus tard, ce moyen d'expression voguant entre danse et art est toujours à l'ordre du jour, c'est d'ailleurs le cas de ce samedi.

- Une journée sur le thème du sport -

Bien que l'évènement principal ne prenne place qu'à partir de 15h, le gymnase sera animé avec des ateliers. Au programme de la matinée :

- De 10h à 12h : un workshop, autrement dit un stage de danse, a été animé par le danseur national Bboy Law.

- Au même moment, de 10h à 12h, des associations sont venues présenter des activités sportives innovantes avec de nouvelles animations mises en place. C'est le cas du "tchoukball". Ce sport utilise un ballon de handball que les deux équipes de sept joueurs doivent faire rebondir sur une sorte de trampoline inclinée. Un ballon qui doit rebondir sur ce fameux trampoline avant de faire un rebond et être attrapé par un nouveau joueur.

L'après-midi les B-boys et B-girls ont rendez-vous au gymnase de de Champ-Fleuri à 15h pour se mesurer les uns aux autres. "On attend une cinquantaine de danseurs", confie Murielle Balthazar chargée de production de l'association des rythmes urbains de la Bretagne (Aru). Elle ajoute : "pour les juger il y aura un jury composé de trois danseurs dont deux régionaux et un national". On y retrouve :

- B-boy Law : un juge national, arrivé sur l'île ce jeudi 21 mars dans la matinée, qui a de l'expérience en tant que juge à la fédération nationale de danse. Il également membre de la commission breaking qui accompagne tous les évènements liés au break. Et il est coach et professeur de break à Montpellier qui est considérée comme la plus grande ville de breakeur en France.

- Bgirl Clem's : juge fédérale, fondatrice du "Crew Brigands" depuis 2003 et co-fondatrice de "l'association cœur de rue depuis 2007". Elle fait partie d'un des juges réunionnais.

- Eli Roc Ultimatum : coach fédéral, co-fondateur du groupe Ultimatum fondé en 2001, ainsi que coordinateur et animateur du collectif hip-hop 974. Il fait parti d'un des juges réunionnais.

- Des compétitions en one/one -

Ces jurys vont juger des jeunes regroupés en quatre catégories : celle des B-girls de moins de 16 ans et la catégorie B-girls de plus de 16 ans. Idem chez les garçons, en B-boys avec une catégorie de plus de 16 ans et l'autre de moins de 16 ans. Les B-boys de moins de 16 ans étant plus nombreux que les autres catégories.

Tour à tour les compétiteurs vont s'affronter dans leur catégorie en one/one, c'est-à-dire en un contre un. Ils auront entre un et deux passages. "On fait déjà une présélection pour en garder au maximum 16 et en fonction les battles vont éliminer en huitième, en quart et en demi-finale", explique la chargée de production de l'Aru.

En attendant le grand moment, les participants contemplent la possibilité d'être sélectionnés pour partir défendre son art dans l'hexagone au niveau national.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com