Saint-Denis : annulation du dispositif vacances

Suite au passage du cyclone Belal, la ville de Saint-Denis compte de nombreux dégâts matériels. Actuellement, le territoire est en phase de diagnostic et de remise en état. La ville est ainsi contrainte d’annuler la reprise de ses dispositifs vacances. L’ensemble des bâtiments et des écoles de la ville vont être visités et examinés. Après les routes, les agents de la ville vont ensuite œuvrer rapidement pour remettre tous les sites en état afin que la rentrée scolaire puisse se faire dans les meilleures conditions (Photo : sly/www.imazpress.com)