Saint-Denis : la commune cherche à redonner vie à l'ancienne longère du front de mer

Ce mercredi 4 décembre 2024, la ville de Saint-Denis lance un appel à projets pour l'exploitation de l'ancienne longère située sur le front de mer. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, ce bâtiment historique fait pâle figure. Un projet pourrait donc lui redonner vie tout en dynamisant l'économie locale. Les candidatures sont ouvertes pour les porteurs de projets jusqu'au 5 février 2024 (Photo : www.imazpress.com)

Fermé depuis 10 ans, la longère fait l'objet d'un appel à projet afin de relancer l'attractivité du front de mer. La commune déploie "une politique ambitieuse" pour accompagner les petites et moyennes entreprises locales à chaque étape de leur croissance.

"On est une ville littorale et donc tout ce qui était autrefois abandonné sur le front de mer, nous souhaitons le mettre en occupation", indique la maire de Saint-Denis.

- Un appel à projet pour redonner vie à la longère -

"Aujourd'hui un appel à projet. On va donner deux mois aux investisseurs pour prendre contact avec la mairie. La priorité, c'est de continuer notre aménagement structurel du front de mer de notre littoral, et par conséquent, juste en face du multiplexe et des hôtels, nous avons ce lieu emblématique qui sera, à mon avis, un élément phare du futur de l'animation à Saint-Denis", explique Yassine Mangrolia, élu délégué à l'économie. Écoutez.

Les objectifs de cet appel à projet sont les suivants :

- Proposer un espace innovant dédié aux rencontres, aux échanges et aux animations,

- Organiser au minimum de quatre animations thématiques par an, en lien avec l’esprit du front de mer

- Valoriser le patrimoine architectural de ce site exceptionnel

- Garantir un accueil chaleureux, avec des horaires adaptés (de 8h à 22h, week-ends inclus).

- Un projet économique pour la ville de Saint-Denis -

La ville de Saint-Denis œuvre à la création d'une "zone économique innovante", où les dynamiques du futur Dionyparks et de la future micro-forêt urbaine se mêleront à l'attractivité du Cinépalmes et aux initiatives touristiques du Dina Morgabine et du concept V and B.

"Au même titre que l'ancienne longère, nous voulons développer une activité économique prometteuse en lien avec les hôtels qui se sont créés, Dionyparks ou encore le front de mer du Barachois. Nous continuons à prendre notre place au développement et à l'animation nocturne de la ville de Saint-Denis avec des porteurs de projet qui nous font confiance", poursuit Ericka Bareigts.

La maire de Saint-Denis indique : "ce projet est un projet économique qui continue dans notre stratégie de nous réconcilier avec le front de mer, avec la mer, avec l'océan parce qu'on nous a presque interdit de regarder la mer en nous mettant des routes pour nous couper de l'océan. C'est très injuste, moi je veux inverser cela, je veux rendre les choses plus claires".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com