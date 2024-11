Saint-Denis : après deux ans de travaux, la piscine du Moufia rouvre ses portes

La ville de Saint-Denis a inauguré ce mercredi 13 novembre 2024, la nouvelle piscine municipale du Moufia. Cette dernière a été complètement rénovée pour offrir aux habitants de nouveaux équipements de loisirs aquatiques. Une modernisation qui marque la fin de deux années de travaux, de complications techniques et de fermetures prolongées. (Photo sly/www.imazpress.com)

La piscine du Moufia à Saint-Denis va rouvrir ses portes. En effet, les travaux de rénovation ont trouvé leur point final. Ils visaient à transformer cette infrastructure en un espace moderne et sécurisé pour le public, répondant aux attentes des familles et des clubs sportifs du quartier.

Les travaux, initialement programmés sur une durée plus courte, ont été retardés par plusieurs imprévus, notamment des fuites dans les canalisations lors des essais de mise en eau.

Selon la maire de la commune, Ericka Bareigts, cette infrastructure datant des années 80 "méritait d'être refaite, sur les normes d'environnement, pour le confort, et pour notre capacité d'accueil des enfants de seconde au quartier du Moufia."

Outre les aménagements essentiels pour la baignade, cette réouverture constitue une bouffée d’air frais pour les habitants du Moufia, privés de leur piscine de quartier pendant une longue période. Ericka Bareigts s'en félicite. Regardez:

La municipalité souhaite que ce nouvel espace aquatique encourage "la pratique sportive tout en offrant un lieu de détente pour tous". En parallèle, l’objectif est de faire revivre le quartier en attirant un large public, notamment le dimanche, jour où l’accès aux piscines municipales est gratuit à Saint-Denis.

- Une inauguration qui en appelle d'autres -

Et la maire de poursuivre : "Ensuite, nous sommes en train d'attaquer les travaux de rénovation sur la piscine de la Montagne, et nous allons courant de l'année 2025, entrer en travaux sur la piscine du Butor, une très vieille piscine qu'on va rénover aussi dans le cadre de la rénovation urbaine du bas de la rue Maréchal Leclerc et du Butor".

Reste encore la piscine du Chaudron. Cette dernière va accueillir un grand rassemblement de compétition avec "notre champion olympique, Léon Marchand qui sera à la piscine du Chaudron dans quelques jours maintenant", se réjouit Ericka Bareigts.

Avec de nouveaux horaires adaptés et des équipements modernisés, la piscine du Moufia tend donc à redevenir un lieu de référence pour les loisirs aquatiques à Saint-Denis. Tant pour les résidents que pour les visiteurs.

pb/www.imazpress.com/redaction@ipreunion.com