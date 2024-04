Grâce à l'institut Municipal des langues et des cultures, près de 3.000 élèves de CM1 et de CM2 de la commune de Saint-Denis apprennent huit langues vivantes, dont l'Hindi, le Mandarin, le Tamoul, et le Swahili, et le patrimoine Réunionnais. Ces ateliers à l'initiative de la ville sont proposés pendant la pause entre 12h et 13h. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

