Le samedi 22 et le dimanche 23 février 2025 ont eu lieu les championnats de France de jujitsu à Villebon-sur-Yvet, en région parisienne. Six médailles ont été remportées pour le JCM Saint-Denis, trois en or et trois en bronze. Les six médaillés décrochent aussi leur sélection pour les Championnats d’Europe U16-U18-U21. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)