Saint-Denis : contre les addictions, la ville mise sur la prévention et l'éducation

La 8e édition de la Journée Sans Alcool s'inscrit dans une dynamique toujours plus forte de sensibilisation à La Réunion. Cette semaine dédiée aux addictions, qui se déroulera du 7 au 12 octobre, est un moment clé pour mettre en lumière l'importance de la prévention, de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes et des familles. Plusieurs événements sont prévus au cœur de Saint-Denis, où sport, culture et sécurité routière s'allieront pour faire évoluer les mentalités. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo Photo RB imazpress)

Bien que la consommation d'alcool et de tabac reste un défi majeur pour l'île, les efforts de prévention et de sensibilisation commencent à porter leurs fruits.



Au programme :

- Lundi 7 octobre de 9h à 11h30 : Conférence débat à l’Université de Saint-Denis

- Mercredi 9 octobre de 14h à 18h : Skate Addictik – Stand de sensibilisation au Skatepark

- Vendredi 11 octobre de 9h à 11h30 : Maraude sur la place Paul Vergès - Parking Saint-Jacques

- Samedi 12 octobre de 8h30 à 15h : Marche Blanche au Jardin de l’État

Cette semaine est l'occasion d'une mobilisation collective, avec le soutien des associations, des partenaires sociaux et culturels, et des institutions locales.