Saint-Denis : dénomination du lycée Bellepierre en lycée Marguerite Jauzelon

Huguette Bello a procédé à la dénomination du lycée de Bellepierre en lycée Marguerite Jauzelon ce mercredi 15 novembre. La commission permanente du 16 juin 2023, s’était prononcée favorablement sur ce changement. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous (photos : conseil régional)

Le lycée Marguerite Jauzelon (ex Bellepierre) est un lycée d’enseignement général et technologique qui a ouvert ses portes le 1er septembre 1992. Le Lycée se caractérise par son engagement dans la proposition d’un enseignement riche et diversifié, mettant en avant des spécialités uniques qui contribuent à l’épanouissement intellectuel de ses élèves.

La Commission Permanente du 16 juin 2023, s’est prononcée favorablement sur la proposition de dénomination du Lycée Bellepierre comme suit "Lycée Marguerite Jauzelon". Cette démarche trouve son essence dans le désir de rendre hommage à Marguerite Jauzelon, figure emblématique dont le parcours exceptionnel et l’engagement héroïque ont marqué l’histoire de La Réunion.

Marguerite Jauzelon, engagée comme ambulancière volontaire durant la Seconde Guerre mondiale, a joué un rôle majeur dans la transmission du devoir de mémoire. Elle a témoigné dans de nombreuses écoles, mettant en avant les valeurs de courage, d’humanité et de fraternité. En reconnaissance de son héroïsme, elle est élevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 2002, distinction remise par le résistant réunionnais Jean Joly.